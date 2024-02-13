СМИ: Спрос на ремонт компонентов иностранной электроники в РФ вырос в 5 раз

По данным издания, чаще всего по итогам года ремонтировали устройства Nvidia, HPE и Supermicro. На данный момент эти компании не имеют официальной поддержки и не поставляют комплектующие в Россию.

При этом найти новые компоненты для иностранной техники сложно, подчеркивают эксперты газеты. Нужные запчасти сегодня отсутствуют на российском рынке либо продаются по завышенным ценам. Часто их доставка занимает продолжительный период времени.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил запретить параллельный импорт мобильных телефонов Samsung и LG, поскольку у этой техники есть китайские аналоги, напоминает «Радиоточка НСН».

