СМИ: Спрос на ремонт компонентов иностранной электроники в РФ вырос в 5 раз

Спрос россиян на ремонт компонентов иностранной электроники и систем хранения данных за 2023 год вырос в 5 раз. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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По данным издания, чаще всего по итогам года ремонтировали устройства Nvidia, HPE и Supermicro. На данный момент эти компании не имеют официальной поддержки и не поставляют комплектующие в Россию.

При этом найти новые компоненты для иностранной техники сложно, подчеркивают эксперты газеты. Нужные запчасти сегодня отсутствуют на российском рынке либо продаются по завышенным ценам. Часто их доставка занимает продолжительный период времени.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев предложил запретить параллельный импорт мобильных телефонов Samsung и LG, поскольку у этой техники есть китайские аналоги, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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