Транспортировка газа по «Силе Сибири» будет приостановлена до 4 апреля

Компания «Газпром» объявила о временной приостановке транспортировки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в период с 28 марта по 4 апреля.

«Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» рекордный объем газа за сутки

В сообщении компании говорится, что это связано с необходимостью проведения плановых профилактических работ.

«В соответствии с Договором купли-продажи между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью», - пояснили в российской компании.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что подписание документов по проекту газопровода «Сила Сибири 2» должно произойти в кратчайшие сроки, соответствующее указание дали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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