Транспортировка газа по «Силе Сибири» будет приостановлена до 4 апреля

В сообщении компании говорится, что это связано с необходимостью проведения плановых профилактических работ.

«В соответствии с Договором купли-продажи между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью», - пояснили в российской компании.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что подписание документов по проекту газопровода «Сила Сибири 2» должно произойти в кратчайшие сроки, соответствующее указание дали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, сообщает НСН.

