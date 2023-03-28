Транспортировка газа по «Силе Сибири» будет приостановлена до 4 апреля
Компания «Газпром» объявила о временной приостановке транспортировки газа по трубопроводу «Сила Сибири» в период с 28 марта по 4 апреля.
В сообщении компании говорится, что это связано с необходимостью проведения плановых профилактических работ.
«В соответствии с Договором купли-продажи между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью», - пояснили в российской компании.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что подписание документов по проекту газопровода «Сила Сибири 2» должно произойти в кратчайшие сроки, соответствующее указание дали президент РФ Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, сообщает НСН.
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