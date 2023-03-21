Новак рассказал о сроках согласования проекта «Сила Сибири 2»

Он отметил, что соответствующее указание дали президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.

По его словам, указания касаются проработки деталей проекта и обеспечения условий их согласования. Новак выразил надежду, что документы подпишут уже в этом году.

Почти все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири 2» согласованы, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с китайским коллегой во вторник, 21 марта.

«Газпром» 20 марта установил исторический рекорд суточных поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири», передает НСН.

