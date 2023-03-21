«Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» рекордный объем газа за сутки

Компания «Газпром» накануне установила новый исторический рекорд суточных поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

Как отметили в «Газпроме», 20 марта заявка Пекина на поставку топлива существенно превысила предусмотренные контрактом суточные объемы.

«"Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — подчеркнули в компании.

Размеры поставок не уточняются.

Ранее стало известно, что в январе Россия стала лидером по поставкам природного газа в КНР, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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