«Газпром» поставил в Китай по «Силе Сибири» рекордный объем газа за сутки
Компания «Газпром» накануне установила новый исторический рекорд суточных поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
Как отметили в «Газпроме», 20 марта заявка Пекина на поставку топлива существенно превысила предусмотренные контрактом суточные объемы.
«"Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — подчеркнули в компании.
Размеры поставок не уточняются.
Ранее стало известно, что в январе Россия стала лидером по поставкам природного газа в КНР, напоминает RT.
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