Трамп vs Китай: Названы «шоки», которые могут помешать снижению ставки Банка России

Снижению ключевой ставки Банка России может помешать торговая война Евросоюза с Китаем, которая может привести к дальнейшему уменьшению мировых цен на нефть, зерно и многие другие товары, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка эффективно противостоит инфляции: если бы ЦБ оставил ее на уровне прошлогодних 7,5%, инфляция сейчас была бы 20-30%. Она отметила, что экономика России находится в переломной точке и уже в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции. Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков. Колташов назвал главный фактор, который может помешать снижению ставки.