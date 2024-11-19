Трамп vs Китай: Названы «шоки», которые могут помешать снижению ставки Банка России
Если в Китае произойдет промышленный спад, он будет сильно «давить» на рубль, отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Снижению ключевой ставки Банка России может помешать торговая война Евросоюза с Китаем, которая может привести к дальнейшему уменьшению мировых цен на нефть, зерно и многие другие товары, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка эффективно противостоит инфляции: если бы ЦБ оставил ее на уровне прошлогодних 7,5%, инфляция сейчас была бы 20-30%. Она отметила, что экономика России находится в переломной точке и уже в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции. Кроме того, по ее словам, снижение ключевой ставки начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков. Колташов назвал главный фактор, который может помешать снижению ставки.
«Может помешать торговая война Евросоюза с Китаем, которая может привести, во-первых, к дальнейшему снижению мировых цен на нефть, зерно и многие другие товары, потому что европейское потребление будет обваливаться, и одновременно с этим будет промышленный спад в Китае, который, в свою очередь, будет нам тоже невыгоден, будет давить на рубль. Соответственно, мы будем получать достаточно неприятную инфляцию для нас. То есть, может быть выше 10-12%. Это то, что может быть, тем более, что Дональд Трамп мягко стелит про то, что он решит все вопросы и займется американскими внутренними делами… Но мы понимаем, что Трамп очень настроен против Китая. Китайские дипломаты крайне сейчас озабочены. И Трамп может бить по Китаю не американской дубиной, у него же есть в распоряжении европейцы. Они могут взять и, допустим, запретить ввоз китайских автомобилей, электроники, китайских самокатов, всех видов транспортных средств якобы на том основании, что это все производится с использованием рабского труда», - сказал Колташов.
Он отметил, что при начале торговой войны между Китаем и Евросоюзом страны ЕС будут наращивать свои долги, имея при этом меньше китайских товаров и рабочих мест в промышленности с высокой зарплатой.
«Поэтому они эти претензии вывалят на Китай и запретят к ввозу эти товары. Жаловаться некуда, Всемирная торговая организация не функционирует. Поэтому что Китай будет делать со своим главным покупателем в мире? А ЕС – это главный его покупатель, как для нас, кстати, был совсем недавно по газу и по нефти. Он будет вынужден останавливать там производство, рассчитанное под европейцев, то есть это спад в промышленности. А европейским обывателям объяснят, что Китай – это друг России, что Китай и Россия – они плохие. Еврочиновники скажут, что нам Америка поможет, сейчас она нам пришлет свою продукцию. И поскольку у европейских стран есть еще возможность куда расти, поднимать долги свои, они несколько лет будут этот долг увеличивать, в общем никто особо ничего и не поймет. Создадут какие-нибудь рабочие места в оборонном секторе, еще что-нибудь придумают. Ситуация экономическая там ухудшится, но не так, что прям все голодными останутся. Просто будет меньше китайских товаров и меньше рабочих мест в промышленности с высокой зарплатой. Вот что является главной опасностью, на мой взгляд, на 2025 год», - добавил собеседник НСН.
Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин заявил в разговоре с НСН, что замедление инфляции к марту нереально, так как в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим, передает «Радиоточка НСН».
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