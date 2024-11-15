Решетников: высокая ключевая ставка приведет к прекращению роста экономики РФ

По его словам, сейчас экономика страны пока продолжает расти темпами выше мировых.

«Рост инвестиций в целом по году будет высокий, во многом из-за завершения компаниями начатых ранее проектов», - отметил министр.

Он подчеркнул, что в дальнейшем прогнозируется замедление роста из-за высокой стоимости заемного финансирования и оттока, в том числе и средств юридических лиц на депозит.

«Вы прекрасно понимаете, что никакой проект сейчас внутренний не может со ставкой депозитов конкурировать», - пояснил Решетников.

Ранее в Минэкономики заявили о начале процесса охлаждения экономики России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



