Решетников: высокая ключевая ставка приведет к прекращению роста экономики РФ
О всё большем влиянии высокой ключевой ставки на рост экономики РФ обратил внимание министр экономического развития страны Максим Решетников, сообщает «Российская газета».
По его словам, сейчас экономика страны пока продолжает расти темпами выше мировых.
«Рост инвестиций в целом по году будет высокий, во многом из-за завершения компаниями начатых ранее проектов», - отметил министр.
Он подчеркнул, что в дальнейшем прогнозируется замедление роста из-за высокой стоимости заемного финансирования и оттока, в том числе и средств юридических лиц на депозит.
«Вы прекрасно понимаете, что никакой проект сейчас внутренний не может со ставкой депозитов конкурировать», - пояснил Решетников.
Ранее в Минэкономики заявили о начале процесса охлаждения экономики России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru