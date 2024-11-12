«Еще год минимум»: Экс-глава ЦБ Дубинин опроверг снижение инфляции к марту

«С моей точки зрения, замедление инфляции к марту нереально. Потому что инфляция сейчас связана с определенными факторами. Так, очень крупные бюджетные расходы не прекратятся в 2025 году, даже если будет перемирие в рамках СВО. Расходы в сфере обороны будут сохранены еще на бюджетный год минимум. Второй фактор связан с импортом и валютным курсом. Импорт дорогостоящий, а это внешний фактор инфляции. Поэтому к марту ничего поменяться не может», - отметил он.

По его словам, официальная инфляция сегодня приближается к 9%, население оценивает рост цен в 12-14%.

«Если говорить об официальных цифрах, сейчас у нас инфляция в годовом исчислении составляет примерно 9%. За последние месяцы она выросла с 7,5% до 9%. Если будет тренд в обратную сторону, он будет постепенным, быстро снижаться инфляция не будет. Она может затормозиться, вернуться к 7,5%. Но каждый человек может измерить темп инфляции при покупках в магазине, на всю корзину снижение не будет распространяться. Инфляционные ожидания населения сегодня на уровне 12-14% в год, это стабильно на протяжении нескольких лет, так чувствует население. Такая ситуация будет не менее полугода», - заключил собеседник НСН.

Ключевая ставка может повыситься в декабре на фоне роста цен, все будет зависеть от картины в середине декабря, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает «Радиоточка НСН».

