Трамп продолжит нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия намерены поработать над нормализацией цен на нефтяном рынке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на пресс-конференции. По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы поддержать нефтяную промышленность. По его словам, «это тысячи и тысячи рабочих мест».
Американский президент сообщил, что уже переговорил об этом с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, передает РИА ФАН.
Обвал цен на нефть произошел в результате развала сделки ОПЕК+, страны отказались сокращать добычу нефти на фоне коронавируса, сообщает РЕН ТВ.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН отметил, что цены на нефть продолжат колебаться у низких отметок до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы спроса и предложения.
«Спрос зависит от того, насколько долго продлятся меры по борьбе с распространением коронавируса. Эти меры связаны с ограничением по перемещению людей и грузов, соответственно, влияют на спрос на нефтепродукты и нефть. Если в начале года предполагалось, что спрос вырастет более чем на миллион баррелей в сутки за год и превысит 101 млн баррелей в сутки к концу года, то сейчас понятно, что достичь этого показателя нереально - по крайней мере, в 2020 году. Второй вопрос, который необходимо решить, — это вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. И главный вопрос, который возникает в связи с этим — насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения», - отметил он.
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