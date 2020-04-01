Трамп продолжит нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Обвал цен на нефть произошел в результате развала сделки ОПЕК+, страны отказались сокращать добычу нефти на фоне коронавируса, сообщает РЕН ТВ.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН отметил, что цены на нефть продолжат колебаться у низких отметок до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы спроса и предложения.

«Спрос зависит от того, насколько долго продлятся меры по борьбе с распространением коронавируса. Эти меры связаны с ограничением по перемещению людей и грузов, соответственно, влияют на спрос на нефтепродукты и нефть. Если в начале года предполагалось, что спрос вырастет более чем на миллион баррелей в сутки за год и превысит 101 млн баррелей в сутки к концу года, то сейчас понятно, что достичь этого показателя нереально - по крайней мере, в 2020 году. Второй вопрос, который необходимо решить, — это вопрос предложения. У нас есть некий конфликт, который, по сути, развязала Саудовская Аравия. И главный вопрос, который возникает в связи с этим — насколько долго Саудовская Аравия будет продолжать вот эти странные телодвижения», - отметил он.

