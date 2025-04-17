В Москве расцвели первые магнолии
Первые магнолии расцвели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что цветы появились в ботсаду 16 апреля.
«Посетители могут увидеть бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров на "голом" дереве - между Зеркальным каналом и более чем 220-летним дубом Гофмана», - рассказали в пресс-службе.
Еще один участок с магнолиями находится близ сакуры у оранжерейного комплекса.
В «Аптекарском огороде» отметили, что в его коллекции представлено много видов и сортов магнолии, и цветение растения можно будет наблюдать до лета.
Ранее в Москве расцвела тропическая орхидея «Яйцо в гнезде», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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