Цены на российскую нефть упали до уровня 1999 года

Ниже стоимость контрактов была только в июне 1999 года, передает агентство нефтяной информации Argus.



Рекордно подскочил и дисконт, с которым Urals торгуется по сравнению с Brent. Так на бирже в Роттердаме он поднимался до 4,75 доллара — это максимум за последние 12 лет, хотя еще в конце прошлого года российская нефть торговалась с премией.



Цены на нефть рухнули вниз после провала сделки ОПЕК+ по снижению добычи, а также снижения потребления нефтепродуктов на фоне пандемии коронавируса по всему миру.

