Цены на российскую нефть упали до уровня 1999 года
В минувшую пятницу, 27 марта, цены на российскую нефть марки Urals упали до 16,2 доллара за баррель. Падение за неделю составило 5,51 доллара, таким образом цены на нефть упали до уровня 90-х годов 20 века.
Ниже стоимость контрактов была только в июне 1999 года, передает агентство нефтяной информации Argus.
Рекордно подскочил и дисконт, с которым Urals торгуется по сравнению с Brent. Так на бирже в Роттердаме он поднимался до 4,75 доллара — это максимум за последние 12 лет, хотя еще в конце прошлого года российская нефть торговалась с премией.
Цены на нефть рухнули вниз после провала сделки ОПЕК+ по снижению добычи, а также снижения потребления нефтепродуктов на фоне пандемии коронавируса по всему миру.
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