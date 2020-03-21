ТПП: В России могут остаться без работы 8,6 миллионов человек из-за пандемии

Прекращение деятельности порядка трех миллионов российских предпринимателей из-за пандемии коронавируса COVID-19, прогнозирует вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. Мнение эксперта приводит РБК.

Каждое третье предприятие малого бизнеса способно вести экономическую деятельность в сложившейся ситуации еще один календарный квартал, уточняет Газета.ru. Таковы данные опроса, проведенного ТПП среди предпринимателей.

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», — цитирует вице-президента ТПП RT.

Половина представителей малого бизнеса считают, что не смогут снова открыть дело, если в ситуации с пандемией коронавируса его придется закрыть.

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В связи с ликвидацией организаций малого бизнеса без работы могут оказаться 8,6 млн человек. Дыбова заявила, что сохранение основной части бизнеса является важной задачей для России.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что предприниматели сейчас «испытывают все прелести по полной программе», тем более что в это непростое время они несут ответственность за своих сотрудников. Поддержка очень нужна, главное — не медлить, считает он.

«Проблема в том, что деньги нужны сейчас, даже вчера, а при попытке по всем существующим инструментариям получить льготный кредит рассмотрение заявки растягивается на месяца, а то и на годы. Вот это неприемлемо. Сейчас должен быть ускоренный вариант максимум трёхдневного рассмотрения заявок и выделения льготных кредитов. Вот это на рынке крайне необходимо», - сказал собеседник НСН.

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ФОТО: games.mail.ru
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