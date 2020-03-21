ТПП: В России могут остаться без работы 8,6 миллионов человек из-за пандемии

В связи с ликвидацией организаций малого бизнеса без работы могут оказаться 8,6 млн человек. Дыбова заявила, что сохранение основной части бизнеса является важной задачей для России.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН отметил, что предприниматели сейчас «испытывают все прелести по полной программе», тем более что в это непростое время они несут ответственность за своих сотрудников. Поддержка очень нужна, главное — не медлить, считает он.

«Проблема в том, что деньги нужны сейчас, даже вчера, а при попытке по всем существующим инструментариям получить льготный кредит рассмотрение заявки растягивается на месяца, а то и на годы. Вот это неприемлемо. Сейчас должен быть ускоренный вариант максимум трёхдневного рассмотрения заявок и выделения льготных кредитов. Вот это на рынке крайне необходимо», - сказал собеседник НСН.

