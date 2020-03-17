Продуктов в магазинах хватит на восемь недель

Ранее Минпромторг рекомендовал ритейлерам поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Сейчас АКОРТ совместно с органами федеральной власти работает над тем, чтобы продукция, на которую есть спрос покупателей, могла быстрее доставляться на полки магазинов. Особое внимание уделяется торговым точкам с небольшими складскими помещениями.

Россияне в разгар пандемии коронавируса не одиноки в массовых приступах панического шопоголизма, пишет НСН. В Европе все то же самое. Так, в Испании рост продаж в супермаркетах составил 145%. Во Франции макароны, рис, молоко, вводу и консервы в магазинах практически не найти. В Великобритании ритейлеры обратились​ к покупателям с просьбой избегать «панических покупок».

Ранее СМИ сообщили, что в России из-за COVID-19 могут закрыться крупные магазины одежды.











