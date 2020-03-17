Продуктов в магазинах хватит на восемь недель
Продуктов в российских магазинах хватит на восемь недель. При этом идет их постоянное пополнение. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, пишут «Известия».
В последние дни ритейлеры отмечают повышенный спрос на макароны, гречку, а также средства личной гигиены и бытовую химию. Производители считают, что ажиотаж будет временным, а запросы торговых сетей ни готовы обеспечить, передает Ura.ru.
Ранее Минпромторг рекомендовал ритейлерам поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров. Сейчас АКОРТ совместно с органами федеральной власти работает над тем, чтобы продукция, на которую есть спрос покупателей, могла быстрее доставляться на полки магазинов. Особое внимание уделяется торговым точкам с небольшими складскими помещениями.
Россияне в разгар пандемии коронавируса не одиноки в массовых приступах панического шопоголизма, пишет НСН. В Европе все то же самое. Так, в Испании рост продаж в супермаркетах составил 145%. Во Франции макароны, рис, молоко, вводу и консервы в магазинах практически не найти. В Великобритании ритейлеры обратились к покупателям с просьбой избегать «панических покупок».
Ранее СМИ сообщили, что в России из-за COVID-19 могут закрыться крупные магазины одежды.
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