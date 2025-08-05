Запрет на экспорт бензина в августе поможет остановить рост цен не сразу, пока цены продолжат повышаться, но дефицита на российском рынке нет, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Стоимость бензина марки "Премиум-95" продолжает расти и обновляет исторический максимум второй день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Так, цена бензина Аи-95 по итогам торгов во вторник выросла на 1,25%, до 77,967 тыс. рублей за тонну. Бунина отметила, что цены стабилизируются, но не сразу.