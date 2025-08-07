Цена бензина Аи-95 установила новый рекорд
Стоимость бензина Аи-95 четвёртый день подряд бьёт рекорды. Об этом свидетельствуют данны торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
В частности, 7 августа цена бензина Аи-5 выросла на 0,95% и достигла 79 567 рублей за тонну, что является новым историческим максимумом.
Приблизился к рекорду и бензин Аи-92. Он подорожал на 1,04% - до 68 321 рубля за тонну. Максимальное значение было зафиксировано в сентябре 2023 года - 70 508 рублей.
Кроме того, выросла стоимость летнего дизеля - до 58 676 рублей за тонну (+0,38%), а также сжиженных углеводородных газов - до 22 302 рублей за тонну (+12,64%).
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила «Радиоточке НСН», что «дикие» цены на бензин связаны с сезонным повышением спроса.
