СМИ: Разница между курсами покупки и продажи долларов достигла 10 рублей

Как уточнил изданию экономист Андрей Бархота, этот показатель почти в два раза больше разницы в 3-4 рубля, которую принято считать за норму. Он допустил, что изменения связаны с недавними переговорами президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

При этом российские банки из топ-10 на данный момент покупают у россиян доллар в среднем около 90,7 рубля, а продают за 97,2 рубля. Разница также превысит 10 рублей при обращении в Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что беседа Дональда Трампа и Владимира Путина ситуативно укрепил рубль, но это краткосрочная история, к апрелю доллар вернется в диапазон 90-95 рублей, а летом пробьет отметку в сто рублей

