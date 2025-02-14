СМИ: Разница между курсами покупки и продажи долларов достигла 10 рублей
Средний спред цен на покупку и продажу доллара в десяти крупнейших банках достиг 6,5 рубля, сообщают «Известия».
Как уточнил изданию экономист Андрей Бархота, этот показатель почти в два раза больше разницы в 3-4 рубля, которую принято считать за норму. Он допустил, что изменения связаны с недавними переговорами президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.
При этом российские банки из топ-10 на данный момент покупают у россиян доллар в среднем около 90,7 рубля, а продают за 97,2 рубля. Разница также превысит 10 рублей при обращении в Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что беседа Дональда Трампа и Владимира Путина ситуативно укрепил рубль, но это краткосрочная история, к апрелю доллар вернется в диапазон 90-95 рублей, а летом пробьет отметку в сто рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru