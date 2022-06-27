«Точечные отказы»: В России отвергли проблемы с поставками запчастей для фарминдустрии
На сегодняшний день лишь некоторые компании отказывают в поставках, отметил в эфире НСН аналитик Николай Беспалов.
На сегодняшний день в России не наблюдается серьезных перебоев в поставках запчастей для фарминдустрии, при этом у компаний-производителей есть определенные запасы комплектующих и запчастей, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что некоторые европейские производители оборудования для фармакологической индустрии, в том числе Syntegon и GEA, прекращают поставки запчастей в Россию. Компании пошли на такой шаг даже несмотря на то, что эта отрасль не оказалась под санкциями Запада. Николай Беспалов считает, что прекращение поставок рядом компаний не будет критичным.
«О каких-то серьезных перебоях сейчас речи не идет. Есть точечные отказы, надеюсь, что они не перерастут в системную активность. То, что отдельные компании принимают такое решение, скорее всего, связано с невозможностью осуществлять эти поставки в связи с изменениями в логистике. Поэтому они сворачивают свою активность. Конечно, для компаний это не очень приятный процесс. Но с точки зрения лекарственного обеспечения и безопасности нам это ничем не грозит. У компаний-производителей есть определенные запасы комплектующих и запчастей», - сказал Беспалов.
По его словам, в ближайшие восемь месяцев России не следует ожидать критичной ситуации с поставками на рынке фарминдустрии.
«Понятно, что помимо планового ремонта и техобслуживания существуют экстренные ситуации, когда что-то может сломаться. Это нужно будет быстро заменить. Но, тем не менее, на период от порядка шести-восьми месяцев мы защищены от глобальных проблем. Защищены и за счет запасов, и за счет того, что какую-то часть комплектующих мы в состоянии производить самостоятельно. Где-то есть альтернативы в отношении поставщиков, прежде всего, из Китая. Но, конечно, эти шесть-восемь месяцев нужно потратить на то, чтобы максимально закрыть возможные проблемные направления с точки зрения поиска альтернатив» - резюмировал Беспалов.
В Минпромторге «Коммерсанту» заявили, что в начале пандемии российские фармпроизводители, готовясь к ограничению со стороны некоторых стран на доставку грузов, успели запастись комплектующими в достаточном объеме. Кроме того, у компаний есть штат специалистов для обслуживания оборудования.
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