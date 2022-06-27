«Точечные отказы»: В России отвергли проблемы с поставками запчастей для фарминдустрии

Накануне «Коммерсант» сообщил, что некоторые европейские производители оборудования для фармакологической индустрии, в том числе Syntegon и GEA, прекращают поставки запчастей в Россию. Компании пошли на такой шаг даже несмотря на то, что эта отрасль не оказалась под санкциями Запада. Николай Беспалов считает, что прекращение поставок рядом компаний не будет критичным.

«О каких-то серьезных перебоях сейчас речи не идет. Есть точечные отказы, надеюсь, что они не перерастут в системную активность. То, что отдельные компании принимают такое решение, скорее всего, связано с невозможностью осуществлять эти поставки в связи с изменениями в логистике. Поэтому они сворачивают свою активность. Конечно, для компаний это не очень приятный процесс. Но с точки зрения лекарственного обеспечения и безопасности нам это ничем не грозит. У компаний-производителей есть определенные запасы комплектующих и запчастей», - сказал Беспалов.

По его словам, в ближайшие восемь месяцев России не следует ожидать критичной ситуации с поставками на рынке фарминдустрии.