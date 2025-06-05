СМИ: В Тихом океане загорелось судно с 3000 автомобилей на борту

В Тихом океане вспыхнул пожар на грузовом судне Morning Midas, сообщает Bloomberg.

В Калининграде загорелось судно

Оно перевозило 3 тыс. автомобилей, в числе которых около 800 электрокаров. По данным береговой охраны США, ЧП случилось в 300 милях к югу от острова Адак, который входит в группу Алеутских островов.

Экипаж приступил к тушению пожара, но пламя не удалось ликвидировать. На место были направлены дополнительные силы.

22 члена экипажа были эвакуированы на ближайшее торговое судно.

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ФОТО: РИА Новости
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