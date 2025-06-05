СМИ: В Тихом океане загорелось судно с 3000 автомобилей на борту

Оно перевозило 3 тыс. автомобилей, в числе которых около 800 электрокаров. По данным береговой охраны США, ЧП случилось в 300 милях к югу от острова Адак, который входит в группу Алеутских островов.

Экипаж приступил к тушению пожара, но пламя не удалось ликвидировать. На место были направлены дополнительные силы.

22 члена экипажа были эвакуированы на ближайшее торговое судно.

