Рогов назвал попытку ВСУ атаковать Крымский мост людоедской выходкой

При этом он назвал президента Украины террористом, который по словам Рогова, вместе со своими пособниками должен «ответить за подобную людоедскую выходку».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Крымского моста был взрыв. При этом повреждений нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

