Рогов назвал попытку ВСУ атаковать Крымский мост людоедской выходкой

Попытка Украины атаковать Крымский мост является людоедской, сообщает RT со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Проезд транспорта по Крымскому мосту временно закрыли

При этом он назвал президента Украины террористом, который по словам Рогова, вместе со своими пособниками должен «ответить за подобную людоедскую выходку».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Крымского моста был взрыв. При этом повреждений нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийКрымский Мост

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