Росздравнадзор ведет переговоры с зарубежными фармпроизводителями об увеличении поставок лекарств

На сегодняшний день никто из зарубежных производителей лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, с некоторыми из них ведутся переговоры об увеличении объемов поставок лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

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Отмечается, что временный дефицит некоторых препаратов в аптеках может возникать из-за поиска новых логистических путей или задержек на границе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что у регионов России есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медизделиями.

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