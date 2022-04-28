Росздравнадзор ведет переговоры с зарубежными фармпроизводителями об увеличении поставок лекарств
На сегодняшний день никто из зарубежных производителей лекарств не отказался от поставок препаратов в Россию, с некоторыми из них ведутся переговоры об увеличении объемов поставок лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Отмечается, что временный дефицит некоторых препаратов в аптеках может возникать из-за поиска новых логистических путей или задержек на границе.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что у регионов России есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медизделиями.
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