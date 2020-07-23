Титов: россияне смогут жить пока только за счет кредитов

«Думаю, сейчас эта цифра будет меняться. И мы уже видели изменение динамики. На прошлой неделе было выдано практически сравнимое с докоронавирусными временами количество потребкредитов, потому что люди становятся беднее. И сегодня они все больше и больше зависят от кредитного обеспечения, вы знаете, что доходы населения упали. В 2019 году, то есть до эпидемии, мы находились на уровне 2011 года, сейчас, по оценкам, мы потеряли еще до 8 процентов. К сожалению, сейчас решать свои проблемы люди будут во многом за счет получения дополнительных кредитов», – сказал он.

Кроме того, Титов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что согласен со многими вещами, которые премьер-министр Михаил Мишустин озвучил накануне в рамках отчета о работе правительства, однако, по мнению бизнес-омбудсмена, есть над чем еще работать и что развивать.

