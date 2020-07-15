Банкир объяснил, почему россияне вновь берут кредиты

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил НСН, почему россияне снова захотели брать кредиты. 

После снятия большинства ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, россияне снова берут кредиты. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в июне количество заявок на кредит составило 105 процентов от январского уровня. Это на 10 процентных пунктов выше показателей апреля и на 17 процентных пунктов больше, чем в мае, сообщает РБК. Рекордное число заявок на кредиты в нынешнем году банки получили в марте — на 16 процентов больше, чем в январе.

Причины восстановления спроса на заемные средства назвал в эфире НСН президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян.

«Это связано с тем, что закончилась пандемия, у людей есть потребность восстановить нормальную жизнедеятельность, бизнес. Свою роль сыграл сезонный фактор, связанный с отпусками. Люди ищут возможность поехать, отдохнуть», - сказал он.

С другой стороны, по его словам, высокая закредитованность связана с рисками.

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«Денег у людей стало меньше, а кроме как через кредит нет возможности обеспечить свои потребности. Но люди надеются, что другие источники появятся, так как позитивная динамика вдохновляет их на то, что второй волны коронавируса не будет. У нас достаточно богатая страна, а правительство сейчас ведет себя более чем разумно. Надеюсь, что эти позитивные ожидания окажутся оправданными», - отметил Тосунян.

По словам финансиста, банки сейчас предпринимают очень жесткие меры, чтобы не допустить просрочек по кредитным платежам. В связи с этим прогнозировалось падение объемов кредитования до 40 процентов, но этого не произошло.

«Требования банков к заемщикам сейчас очень высокие. Законодатель начинает предъявлять требования к банкам, чтобы они были более жесткими при выдаче потребительских кредитов. Мы ожидали, что из-за оправданного ужесточения со стороны банков возобновление объемов кредитования еще долго не случится, а будет стагнирующее падение на 30-40 процентов. То, что июнь дает другой результат, с одной стороны, радует, с другой, напрягает, потому что как развернется ситуация, трудно сказать», - добавил член совета директоров Национального бюро кредитных историй.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в рамках пресс-конференции НСН ранее отметил тенденцию спада спроса на кредиты в России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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