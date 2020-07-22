«Есть что развивать». Титов о выступлении Мишустина

Борис Титов : «Показано, что Россия достаточно эффективно, по сравнению с другими странами, выходила из коронавируса. Были сделаны какие-то выводы. Хочу сказать, что со многими вещами мы согласны, но у бизнеса есть и свой взгляд на это. Конечно, уже в конце эпидемии и самоизоляции правительство навострилось, качество господдержки и ее эффективность улучшились, очень важно было именно доставить до конечного потребителя все деньги, которые выделялись, реально реструктуризировать долги, реально дать налоговую отсрочку. Но поддержку многие предприниматели все же посчитали недостаточной. Тем не менее, сегодня мы на новой ступени. В том числе, и Мишустин в своем выступлении говорил о будущем, конечно, это будущее могло быть значительно интересней, успешней, если бы не коронавирус, с этого и начал премьер-министр свое выступление. Некоторые вещи, о которых он говорил, я считаю очень важными, но их нужно расширять и развивать», – прокомментировал в интервью НСН Борис Титов.

