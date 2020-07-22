«Есть что развивать». Титов о выступлении Мишустина
Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мишустин выступил с отчетом о работе правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с отчетом о работе правительства, а также разъяснил текущие задачи, связанные с преодолением последствий эпидемии коронавирусной инфекции. В частности, глава правительства считает, что российская экономика могла совершить рывок в начале года, но этому помешала пандемия и цены на нефть.
Борис Титов : «Показано, что Россия достаточно эффективно, по сравнению с другими странами, выходила из коронавируса. Были сделаны какие-то выводы. Хочу сказать, что со многими вещами мы согласны, но у бизнеса есть и свой взгляд на это. Конечно, уже в конце эпидемии и самоизоляции правительство навострилось, качество господдержки и ее эффективность улучшились, очень важно было именно доставить до конечного потребителя все деньги, которые выделялись, реально реструктуризировать долги, реально дать налоговую отсрочку. Но поддержку многие предприниматели все же посчитали недостаточной. Тем не менее, сегодня мы на новой ступени. В том числе, и Мишустин в своем выступлении говорил о будущем, конечно, это будущее могло быть значительно интересней, успешней, если бы не коронавирус, с этого и начал премьер-министр свое выступление. Некоторые вещи, о которых он говорил, я считаю очень важными, но их нужно расширять и развивать», – прокомментировал в интервью НСН Борис Титов.
Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Банк России 24 июля снизит ставку до нового исторического минимума. Такие прогнозы выдвигают экономисты, хотя и спорят, на сколько.
Борис Титов : «Всячески приветствую. Знаете, у нас была такая война с Центробанком раньше, потому что во время кризиса 2014 года ЦБ поднял за один день ставку на 17 процентов, тем самым, убив экономический рост. Тогда я разговаривал с Эльвирой Набиуллиной, но мне так и не удалось ее уговорить. Дело в том, что все страны, когда идет кризис, уменьшают процентную ставку. У нас же пошли по другому пути, чтобы сохранить рубль и бороться на валютном рынке, но это было неправильно. Поэтому очень рады, что в этот раз, к сожалению, часто кризисы у нас случаются, Центральный банк повел себя совершенно по-другому», – разъяснил он для слушателей НСН.
Выдача потребительских кредитов в России упала на 45%
Российские банки во II квартале 2020 года выдали примерно два с половиной миллиона потребительских кредитов, что на 45,3 процентов меньше, чем годом ранее.
Борис Титов : «Думаю, сейчас эта цифра будет меняться. И мы уже видели изменение динамики. На прошлой неделе было выдано практически сравнимое с докоронавирусными временами количество потребкредитов, потому что люди становятся беднее. И сегодня они все больше и больше зависят от кредитного обеспечения, вы знаете, что доходы населения упали. В 2019 году, то есть до эпидемии, мы находились на уровне 2011 года, сейчас, по оценкам, мы потеряли еще до 8 процентов. К сожалению, сейчас решать свои проблемы люди будут во многом за счет получения дополнительных кредитов», – сказал в беседе с НСН Борис Титов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- «Краснодар» взял бронзу РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
- В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США
- В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты с братом из клана Белхороевых
- Коронавирус поразил уже более 15 миллионов землян
- Повторному заболеванию владимирского врача COVID-19 нашли объяснение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru