Тенденция на снижение? Россиянам рассказали, какую ипотеку сейчас выгодно брать

Небольшим понижением ипотечных ставок банки снижают свой размер вознаграждения: они таким образом хотят сейчас удержать долю рынка и, возможно, показать тенденцию на снижение в будущем. Об этом рассказал в беседе с НСН основатель гильдии риелторов Константин Апрелев.

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5%, в зависимости от размера первоначального взноса. Так, минимальная ставка на первичное жилье теперь составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%, сообщил ТАСС. Также рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным программам на рыночных условиях и банк ВТБ. Апрелев отметил, что вряд ли ведущие банки РФ дальше будут снижать ставки по ипотеке.