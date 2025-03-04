Тенденция на снижение? Россиянам рассказали, какую ипотеку сейчас выгодно брать
Сейчас благоприятный период для того, чтобы взять ипотеку на непродолжительный срок для улучшения жилищных условий, так как цены сейчас стабильны, заявил НСН Константин Апрелев.
Небольшим понижением ипотечных ставок банки снижают свой размер вознаграждения: они таким образом хотят сейчас удержать долю рынка и, возможно, показать тенденцию на снижение в будущем. Об этом рассказал в беседе с НСН основатель гильдии риелторов Константин Апрелев.
Сбербанк с 4 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 1-1,5%, в зависимости от размера первоначального взноса. Так, минимальная ставка на первичное жилье теперь составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%, сообщил ТАСС. Также рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным программам на рыночных условиях и банк ВТБ. Апрелев отметил, что вряд ли ведущие банки РФ дальше будут снижать ставки по ипотеке.
«Разница в уровне ставок между ключевой и вторичной на рыночной ипотеке все равно существенная. Для того, чтобы закрыть операционные издержки по сделке, банки стараются в каждой сделке получать разницу в районе не менее 3%. То есть даже по бюджетной ипотеке Минфин увеличил размер вознаграждения банка до 3%. Мне кажется, что они просто сейчас немного понизят именно размер вознаграждения между ключевой ставкой и ставкой по ипотеке, чтобы попытаться как-то удержать долю рынка и объем доходности ипотеки на определённом уровне. Возможно, они пытаются обозначить вектор потенциального снижения ставки по ипотеке в будущем. Однако, по данным аналитиков, ранее второго полугодия ключевая ставка не изменится. Думаю, что дальнейших шагов по снижению ипотечной ставки ведущая пятерка ипотечных банков предпринимать не будет», - рассказал он.
По словам Апрелева, тем, кто планирует сейчас покупать квартиру с нуля, лучше продолжить копить на первый взнос, храня деньги на депозитах.
«Тем людям, кто планирует с нуля покупать квартиру, наверное, лучше продолжить размещать накопления на первый взнос на депозитах. Тем более, что ставка по депозитам, к сожалению, тоже снижается. А вот если люди планируют просто небольшие улучшения, например, докупить квартиру на комнату больше или улучшить местоположение, и это не требует таких больших затрат, то будет вполне разумно взять ипотеку на короткий период. Сейчас рынок устойчив, цены сильно не меняются, поэтому человек, продавая свое жилье, не рискует, что новое приобретаемое жилье резко подорожает. Так что ситуация для таких обменных операций благоприятная», - уточнил он.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по оценке регулятора, строительная отрасль вполне способна пережить временно замедление ипотечного кредитования, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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