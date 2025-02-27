СМИ: Просрочка по ипотеке увеличилась за год на 63%
27 февраля 202505:32
В России просроченная задолженность граждан по жилищным кредитам за 2024 год увеличилась на 63% – до 95 миллиардов рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
При этом совокупный размер ипотеки россиян рос медленнее – только на 7%. На начало 2025 года он достиг 19,2 триллиона рублей. Объем просрочки по ипотеке достиг исторического максимума и может быть связан с резким ростом выдачи жилищных кредитов в прошлые годы.
Ранее в России сочли преждевременным прогноз о массовом банкротстве застройщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru