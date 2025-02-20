Экономист завил, что если не гасить ипотеку досрочно, можно накопить 400 тысяч рублей

«Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в дальнейшем деньги, накопленные на вкладе, уже можно будет потратить на досрочное погашение ипотеки, что позволит существеннее сократить срок выплаты.

При этом средняя ставка по ипотеке в российских банках сейчас достигает 29% годовых, передает «Радиоточка НСН».

