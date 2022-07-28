Teikoku Databank: В июле японские компании полностью остановили уход из России
В июле 2022 года полностью остановился процесс ухода японских компаний из России, который стартовал еще в марте после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает статистический центр Teikoku Databank.
По данным источника, этот процесс начал существенно замораживаться уже в июне.
При этом отмечается, что в марте решение о прекращении бизнеса в РФ приняли 37 из 168 крупных японских компаний, а в апреле их число выросло до 60. Однако уже в мае темпы ухода замедлились, и к уходящим компаниям добавилось только 11 организаций.
В июне такое решение приняли всего три фирмы. Всего, по состоянию на 19 июня, 44% из 168 японских компаний, работавших в России, приостановили свою деятельность на территории страны или окончательно ушли из нее.
По сообщения исследователей центра, многие организации с осторожностью относятся к уходу из России, так как им сложно найти альтернативные каналы поставок сжиженного природного газа и редкоземельных металлов, или же они опасаются сложностей с возвращением на российский рынок.
Ранее стало известно, что из России решили уйти менее 3% японских компаний.
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