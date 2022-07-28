СМИ: H&M выставила на продажу активы в России

Сеть магазинов одежды Hennes&Mauritz (H&M) намерена продать бизнес в России, в том числе товарные запасы на $210 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Шведский ретейлер в марте приостановил продажи в РФ на фоне спецоперации на Украине. В июле компания заявила об уходе с российского рынка, напоминает РЕН ТВ.