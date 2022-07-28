СМИ: H&M выставила на продажу активы в России

Сеть магазинов одежды Hennes&Mauritz (H&M) намерена продать бизнес в России, в том числе товарные запасы на $210 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Шведский ретейлер в марте приостановил продажи в РФ на фоне спецоперации на Украине. В июле компания заявила об уходе с российского рынка, напоминает РЕН ТВ.

Сеть H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России

По данным издания, H&M выставила на продажу портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 российских городах: 40% из них действуют до 2050-го, 50% – до 2030–2050 годов. Кроме того, среди активов, от которых намерена избавиться компания, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, запасы товаров на 30 недель, оценочная стоимость которых составляет $210 млн, пишет Ura.ru.

Отмечается, что ретейлер представил предложение о покупке российского бизнеса еще в первой половине июля. Компания направила его крупнейшим российским сетям, в том числе Melon Fashion Group, которая владеет магазинами под брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТорговляМагазины
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