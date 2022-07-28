СМИ: H&M выставила на продажу активы в России
Сеть магазинов одежды Hennes&Mauritz (H&M) намерена продать бизнес в России, в том числе товарные запасы на $210 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Шведский ретейлер в марте приостановил продажи в РФ на фоне спецоперации на Украине. В июле компания заявила об уходе с российского рынка, напоминает РЕН ТВ.
По данным издания, H&M выставила на продажу портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 российских городах: 40% из них действуют до 2050-го, 50% – до 2030–2050 годов. Кроме того, среди активов, от которых намерена избавиться компания, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров, запасы товаров на 30 недель, оценочная стоимость которых составляет $210 млн, пишет Ura.ru.
Отмечается, что ретейлер представил предложение о покупке российского бизнеса еще в первой половине июля. Компания направила его крупнейшим российским сетям, в том числе Melon Fashion Group, которая владеет магазинами под брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Нефть Brent подорожала до $107 за баррель
- Спецпредставитель МИД актер Стивен Сигал допустил смену должности
- СМИ: В Якутске задержали военкома города
- Российские производители ягод допустили снижение урожая на 30-50%
- СМИ: H&M выставила на продажу активы в России
- В Германии рассказали о расколе между востоком и западом страны из-за украинского кризиса
- Черногория начала замораживать недвижимость россиян из-за санкций
- СМИ сообщили об отказе Египта от покупки 240 тысяч тонн украинской пшеницы
- СМИ: бывшие демократы и республиканцы создадут в США третью партию
- СМИ: Киев лишился «лучшего друга» из-за отставки Джонсона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru