«Те же грабли»: Продажи китайских авто в России продолжат падать в 2025 году

Продажи китайских автомобилей в РФ в этом году продолжат падать, по разным оценкам рынок в этом году будет сокращаться на 10-20%, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с НСН.

На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, что является рекордом как минимум с 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на источник на авторынке. Больше половины застоявшихся в стоке машин – китайские иномарки, которые хуже продаются на фоне снижения спроса в последние месяцы. В материале говорится о рисках закрытия некоторых дилерских центров «по причине убытков от прямой деятельности». Мосеев отметил, что китайские автопроизводители «наступают на те же грабли».