«Те же грабли»: Продажи китайских авто в России продолжат падать в 2025 году
Автоэксперт Олег Мосеев в эфире НСН отметил, что не ждет массового банкротства дилеров, но подчеркнул, что производителям придется корректировать свои планы по продажам на 2025 год.
Продажи китайских автомобилей в РФ в этом году продолжат падать, по разным оценкам рынок в этом году будет сокращаться на 10-20%, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с НСН.
На начало 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч машин, что является рекордом как минимум с 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на источник на авторынке. Больше половины застоявшихся в стоке машин – китайские иномарки, которые хуже продаются на фоне снижения спроса в последние месяцы. В материале говорится о рисках закрытия некоторых дилерских центров «по причине убытков от прямой деятельности». Мосеев отметил, что китайские автопроизводители «наступают на те же грабли».
«Даже если не 700 тысяч, а 350-400 тысяч авто – это все равно очень много. При этом надо не забывать, что у нас китайские производители в очередной раз наступают на те же грабли. Я второй год подряд занимаюсь подсчетом планов – они опять выше. Большинство экспертов сходятся в том, что рынок в этом году будет сокращаться. Кто-то говорит -10%, кто-то -20%. Geely только говорит, что будет продажа (на уровне – ред. НСН) прошлого года. Единственный бренд, который говорит, что будет продажа выше – это JAC. Все остальные производители, эксперты, дилеры говорят, что будет сокращение. Получается, что все производители (и России, и Китая – ред. НСН) напланировали продать 1,6 млн автомобилей, плюс еще минимум 100 тысяч будет ввезено по параллельному импорту, получается 1,7 млн. А рынок будет 1,4 млн примерно. Получается, у нас избыток автомобилей в 250 тысяч, при том, что у нас и на начало года есть избыток», - сказал он.
Мосеев отметил, что не ждет массового банкротства дилеров, но подчеркнул, что производителям придется корректировать свои планы на 2025 год по продажам.
«Это сильно тревожит с точки зрения того, что будет происходить. Потому что очевидно, что часть нагрузки возьмут на себя производители, но и существенная часть нагрузки будет на дилерах. Как они с этим справятся, тут только время покажет. Единственное, я, конечно, не верю в массовое банкротство дилеров, которое ряд экспертов называет как практически свершившийся факт. Понятно, что возможно закрытие какого-то количества компаний, но это не будет критическая величина. Это скорее будет связано с отказом от работы с крайне неэффективными брендами из Китая, которые продают мало, не поддерживают свои дилерские сетки. Но массового банкротства мы точно не увидим. Производителям придется корректировать свои планы на 2025 год, они уже это делают», - указал собеседник агентства.
Кроме того, автоэксперт подчеркнул, что цифра в 700 тысяч автомобилей, скопившихся на складах, сильно завышена.
«Цифра очень непонятная для меня в 700 тысяч машин. Даже если они говорят не только про легковые, но и про весь коммерческий транспорт, все равно цифра сильно завышенная. Если почитать в статье, идет разброс представителей дилерского бизнеса и экспертов от 400 тысяч до 600 тысяч. Я считал эти цифры – 400 тысяч вместе с остатками «АвтоВАЗа» – это примерно реальная история, которая есть, если мы говорим про легковой сегмент. Понятно, что есть еще и LCV-сегмент, коммерческий транспорт, грузовики, автобусы. Но я про легковой сегмент, соответственно, цифра в 350-360 тысяч приходится на китайские бренды и примерно 40-50 тысяч на «АвтоВАЗ». Надо понимать, что это остатки не только на складах дистрибьюторов, но и на складах дилеров. Соответственно, на складах дистрибьюторов остатки меньше», - добавил он.
Ранее сообщалось, что россияне потратили на новые машины рекордные 4,9 триллиона рублей в 2024 году. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 57% по сравнению с 2023 годом. В целом продажи легковых автомобилей по итогу 2024 года выросли на 48,4%, до 1,57 миллиона машин, что стало лучшим показателем с 2019 года, передает «Радиоточка НСН».
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