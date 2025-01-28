В России на 38% вырос выпуск легковых автомобилей

По его словам, в прошлом году выпуск удалось увеличить на 33%.

«В легковом сегменте на 38%, по лёгкому коммерческому транспорту - 27%», - уточнил он.

Ранее АвтоВАЗ объявил, что впервые в своей истории стал выпускать серийные авто с шестиступенчатой механической коробкой передач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

