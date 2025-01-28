В России на 38% вырос выпуск легковых автомобилей
Производство автомобильного транспорта в России по итогам 2024 года показало положительные значения. Об этом на совещании в Совете Федерации заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов.
По его словам, в прошлом году выпуск удалось увеличить на 33%.
«В легковом сегменте на 38%, по лёгкому коммерческому транспорту - 27%», - уточнил он.
Ранее АвтоВАЗ объявил, что впервые в своей истории стал выпускать серийные авто с шестиступенчатой механической коробкой передач, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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