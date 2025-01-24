Россияне потратили на новые машины рекордные 4,9 трлн рублей в 2024 году
Россияне потратили на новые машины рекордные 4,9 триллиона рублей в 2024 году, говорится в исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и агентства «Автостат».
Так, по итогам прошлом года этот показатель вырос на 57% по сравнению с 2023 годом, передает ТАСС. 2023 году и принадлежит прошлый рекорд по тратам, тогда было куплено новых авто на сумму в 3,13 триллиона рублей.
В целом продажи легковых автомобилей по итогу 2024 года выросли на 48,4%, до 1,57 миллиона машин, что стало лучшим показателем с 2019 года. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, к подобным результатам привел отложенный спрос, который сформировался на фоне дефицита прошлых лет.
Лидером авторынка в 2024 году стала Lada. Компания также стала единственным представителем не китайского автопрома в топ-10 брендов, наиболее продаваемых в стране. При этом уже в первом квартале 2025 года эксперты ожидают сокращение рынка.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза.
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