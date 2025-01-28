Путин связал падение продаж автомобилей в кредит с высокой ставкой
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне стали реже покупать автомобили в кредит из-за роста процентных ставок, что негативно сказывается на отечественном автопроме. Об этом он сообщил в ходе встречи с сотрудниками «АвтоВАЗа».
По словам главы государства, снижение доступности автокредитов привело к корректировке планов производителей. В частности, «АвтоВАЗ» намерен выпустить в 2025 году 505 тысяч автомобилей против 525 тысяч в прошлом году.
Путин подчеркнул, что на фоне сложной ситуации государство продолжит оказывать поддержку автопрому.
В качестве одной из мер он назвал перевод чиновников и работников госкомпаний на российские автомобили, напомнив, что в трудные периоды отрасль всегда получала государственную поддержку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru