Путин связал падение продаж автомобилей в кредит с высокой ставкой

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне стали реже покупать автомобили в кредит из-за роста процентных ставок, что негативно сказывается на отечественном автопроме. Об этом он сообщил в ходе встречи с сотрудниками «АвтоВАЗа».

По словам главы государства, снижение доступности автокредитов привело к корректировке планов производителей. В частности, «АвтоВАЗ» намерен выпустить в 2025 году 505 тысяч автомобилей против 525 тысяч в прошлом году.

Путин призвал пересадить чиновников и сотрудников госкомпаний на российские авто

Путин подчеркнул, что на фоне сложной ситуации государство продолжит оказывать поддержку автопрому.

В качестве одной из мер он назвал перевод чиновников и работников госкомпаний на российские автомобили, напомнив, что в трудные периоды отрасль всегда получала государственную поддержку, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:АвтомобилиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры