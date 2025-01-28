Путин связал падение продаж автомобилей в кредит с высокой ставкой

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне стали реже покупать автомобили в кредит из-за роста процентных ставок, что негативно сказывается на отечественном автопроме. Об этом он сообщил в ходе встречи с сотрудниками «АвтоВАЗа».

По словам главы государства, снижение доступности автокредитов привело к корректировке планов производителей. В частности, «АвтоВАЗ» намерен выпустить в 2025 году 505 тысяч автомобилей против 525 тысяч в прошлом году.