Тарифы на электроэнергию хотят выровнять по стране

Электричество может подешеветь для десятков миллионов россиян, благодаря тому, что в 2021 году власти планируют ограничить цену средним уровнем по стране. Это примерно 3,5 рублей за киловатт-час, пишут «Известия».

С соответствующей инициативой выступили в Совете Федерации. В регионах, где энергия стоит дороже, государство возьмёт дополнительные расходы на себя, сообщает РЕН ТВ. При этом в субъектах, где электричество сейчас дешевле среднего, тарифы не повысятся.