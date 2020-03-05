Тарифы на электроэнергию хотят выровнять по стране
Электричество может подешеветь для десятков миллионов россиян, благодаря тому, что в 2021 году власти планируют ограничить цену средним уровнем по стране. Это примерно 3,5 рублей за киловатт-час, пишут «Известия».
С соответствующей инициативой выступили в Совете Федерации. В регионах, где энергия стоит дороже, государство возьмёт дополнительные расходы на себя, сообщает РЕН ТВ. При этом в субъектах, где электричество сейчас дешевле среднего, тарифы не повысятся.
В настоящее время в стране наблюдается большой разброс тарифов на электричество. Потребители в Иркутской области, например, за киловатт-час платят всего 44 копейки, а Чукотки - в 16 раз больше, пишет Ura.ru.
Ранее глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор рассказал в эфире НСН, почему власти не станут снижать тарифы ЖКХ. По его словам, тарифы в России и без того чересчур занижены.
Между тем, недавно российские ученые предложили способ сэкономить на услугах ЖКХ.
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