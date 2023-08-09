ЦБ РФ допускает увеличение ключевой ставки в сентябре
Центральный Банк России не исключает, что в сентябре ключевая ставка будет увеличена, сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда регулятора Алексея Заботкина.
По его словам, чтобы показатель остался на прежнем уровне, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются. Отмечается, что если совет директоров ЦБ РФ в релизе допустил возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то существует вероятность, что ставку повысят на следующем.
Большинство экспертов считали повышение ключевой ставки предопределенным решением, однако на самом деле оно практически ни на что не повлияет. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru