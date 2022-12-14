«Машины из 90-х»: В отрасли не увидели перспектив в сотрудничестве с Ираном

«Что такое иранская марка автомобиля – это Peugeot 405, 305. Это машины 90-х годов. Конечно, это весьма архаично. Для Ирана машина хороша, потому что Иран законсервировался в несколько иной эпохе. Что сегодня будут производить на этих заводах, насколько они современны, безопасны, отвечают современным системам безопасности, требованиям по экологии непонятно, возникают сомнения», - рассказал он.

Собеседник НСН также заметил, что Россия сама может производить подобные автомобили, но проблема в том, что спрос на рынке сейчас не так велик, как предложение.

«Это не самое перспективное направление, Ирану хотелось бы, чтобы мы здесь сделали отверточную сборку, и граждане покупали бы эти автомобили. Но у нас есть своя Lada Granta, тоже 95-го года. Такие автомобили мы могли бы сделать и сами. У нас такой необходимости нет, учитывая, что спрос не расширяется так, как предложение. Цены вполне себе уверенные, очередь за машинами по этим ценам не стоит», - объяснил Хайцеэр.

Автомобильные бренды уже заявили о дополнительном повышении стоимости на 7% в 2023 году, и это только в начале года, заявил ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с НСН.

