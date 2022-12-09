«Volvo, Jaguar и Land Rover»: Дилеры сообщили о росте цен на авто до 60%

«Доля китайских автомобилей в России выросла в три раза. За сентябрь было продано 12 тыс. новых авто. Это на 8% больше, чем год назад. Продажи легковых автомобилей в России в ноябре 2022 года снизились почти на 62% до 46 403 авто. При этом отечественный рынок показал рост по сравнению с октябрем на 19%», - сказал он.

По его словам, стоимость автомобилей растет по-разному, больше всего дорожают машины с пробегом – на 59%. При этом в следующем году тренд на повышение цен точно сохранится.

«Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 года составила 2,29 млн руб., что на 19% больше, чем в конце 2021 года. Средняя стоимость легковых автомобилей с пробегом выросла на 59% до 1,19 млн руб. за штуку. Выдача автокредитов на новые авто сократилась на 56% в штуках по сравнению с 2021 годом. Ожидается, что в следующем году автомобили европейских брендов вырастут в цене в 2 раза по сравнению с обычным периодом. Если с 1 января в силу инфляции бренды повышали цены на 3-4 %, то ряд брендов уже заявили о повышении стоимости на 7% в 2023 году», - отметил Ольховский.

Собеседник НСН также сообщил, как обстоят дела с параллельным импортом – у дилеров, которые работают с премиум-сегментом, проблем не возникает, а вот массовый сегмент пока не досчитывается моделей.