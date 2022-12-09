«Volvo, Jaguar и Land Rover»: Дилеры сообщили о росте цен на авто до 60%
Генеральный директор «Автодом» Андрей Ольховский рассказал, как 2023 год изменит цены на автомобили и с какими марками сегодня можно продолжать работать.
Автомобильные бренды уже заявили о дополнительном повышении стоимости на 7% в 2023 году, и это только в начале года, заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с НСН.
Российский авторынок к концу года смог сохранить 14 брендов из 60, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Среди уцелевших три отечественных производителя: Lada, ГАЗ и УАЗ, а остальные китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda). Ольховский подтвердил рост доли «китайцев» и рассказал, как перестановки на рынке повлияли на цены.
«Доля китайских автомобилей в России выросла в три раза. За сентябрь было продано 12 тыс. новых авто. Это на 8% больше, чем год назад. Продажи легковых автомобилей в России в ноябре 2022 года снизились почти на 62% до 46 403 авто. При этом отечественный рынок показал рост по сравнению с октябрем на 19%», - сказал он.
По его словам, стоимость автомобилей растет по-разному, больше всего дорожают машины с пробегом – на 59%. При этом в следующем году тренд на повышение цен точно сохранится.
«Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 года составила 2,29 млн руб., что на 19% больше, чем в конце 2021 года. Средняя стоимость легковых автомобилей с пробегом выросла на 59% до 1,19 млн руб. за штуку. Выдача автокредитов на новые авто сократилась на 56% в штуках по сравнению с 2021 годом. Ожидается, что в следующем году автомобили европейских брендов вырастут в цене в 2 раза по сравнению с обычным периодом. Если с 1 января в силу инфляции бренды повышали цены на 3-4 %, то ряд брендов уже заявили о повышении стоимости на 7% в 2023 году», - отметил Ольховский.
Собеседник НСН также сообщил, как обстоят дела с параллельным импортом – у дилеров, которые работают с премиум-сегментом, проблем не возникает, а вот массовый сегмент пока не досчитывается моделей.
«В рамках параллельного импорта в ГК АВТОДОМ поступают автомобили Volvo, Jaguar и Land Rover. На текущий момент объемы поставок по параллельному импорту зависят от того, с какими автомобильными брендами дилер сотрудничал изначально. У дилеров, которые продавали авто премиум-сегмента, параллельный импорт может занимать до 50% всех продаж. В массовом сегменте за счет параллельного импорта пока поступает не очень много автомобилей», - объяснил генеральный директор ГК Автодом.
Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков сказал в интервью НСН, что российский авторынок сократился в этом году на 55-60%, при этом западные производители заканчивают год с убытками и серьезно отстают от Китая.
Моженков также отметил, что «ручеек параллельного импорта» увеличивается, а в 2023 году российский авторынок вырастет и достигнет 1 млн машин.
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