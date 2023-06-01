«Свято место пусто не бывает»: Торговые центры приняли новые иностранные бренды

Президент Zenden Group Андрей Павлов, выступая на «Неделе российского ретейла 2023», заявил, что торговые центры поначалу переживали из-за ухода западных брендов, а сейчас успокоились и даже радуются освобождению площадей от «ига» иностранцев». Павлов также подчеркнул, что покинувшие Россию бренды занимали места в торговых центрах за минимальную плату. Слова бизнесмена приводит РБК. Шакиров выразил несогласие с главой Zenden, так как многие иностранные бренды наоборот активно стали развиваться после ухода брендов из Европы и Америки.

«В торговых центрах еще остаются свободные площади, но, безусловно, вся эта ситуация привела к тому, что российские бренды, российские ритейлеры получили отличный толчок к развитию. Я не совсем согласен с Павловым в том, что иностранцы покинули Россию. У нас очень много турецких брендов, которые продолжают развиваться. Буквально на прошлой неделе была выставка, посвященная торговым центрам. На нее приехали представители отрасли из ОАЭ, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии. Все они приступили к активному развитию. Это уже не слова. Это конкретные бренды, которые открываются в наших торговых центрах. Правильно говорить, что американские и европейские бренды покинули Россию. Как говорится, свято место пусто не бывает. У нас много других иностранных ритейлеров, которые продолжают активно развиваться в нашей стране», - отметил собеседник НСН.

По его словам, многие якобы покинувшие Россию бренды просто обошли санкционные ограничения и продолжили работу в нашей стране. Шакиров добавил, что в настоящее время ведутся переговоры на тему возвращения шведских H&M и IKEA.

«Чего греха таить, многие из этих иностранных брендов просто изменили свою прописку на дубайскую или на какую-то другую, где нет санкционных режимов, и продолжают спокойно работать. Говорить о том, что произошел массовый уход, не совсем верно. Большая часть осталась. Французы постарались остаться, поляки, частично американцы. Самыми принципиальными, конечно, оказались шведы. Мы надеемся, что они все-таки вернутся. Такие переговоры идут», - разъяснил эксперт.