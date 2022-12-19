«Универмаги, бутики, Турция»: Кто заменил ушедшие бренды в торговых центрах
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала НСН, какие локальные бренды смогли занять пустующие площади.
На фоне ухода зарубежных брендов в московских ТЦ стали активно расширяться универмаги и мультибрендовые магазины, интерес к российскому рынку проявили ретейлеры из Турции, рассказала в эфире НСН региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева. даторами, используется «дробление на более оптимальные площади», что повышает привлекательность для потенциальных арендаторов и снижает затраты.
«В 2022 году наблюдалось активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. Так, например, «Телеграф» имеет в Москве уже три точки, две из которых открылись в столице в 2022 г. – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Зеленопарк». Похожие форматы сейчас находятся на стадии подписания», - отметила Хакбердиева.
Собеседница НСН рассказала, что локальные бренды приспособились открывать небольшие бутики в торговых центрах. Наиболее активными, например, были магазины «Слепая курица shoes» и Tezenis.
«Также проявляли свою активность локальные бренды, открыв небольшие бутики в составе крупных ТРЦ, которые обычно частично занимали площадки бывших западных брендов. Яркий пример – ТРЦ «Афимолл», где на площадке бывших магазинов Inditex теперь располагаются новые арендаторы: мультибрендовый бутик «Слепая курица shoes» (Zara Home), магазин нижнего белья Tezenis и магазин товаров для дома BY (Zara Men), магазины женской одежды российский брендов — Emka, 2MOOD, Mavelty и Charuel (Zara и Zara Kids), сетевой магазин товаров для дома Williams Et Oliver (Stradivarius)», - добавила эксперт.
Не остались в стороне и турецкие бренды, которые активно заходили на российский рынок в 2022 году и продолжат эту стратегию, заметила Хакбердиева.
«Помимо этого, активность проявляли и турецкие бренды: с февраля 2022 года в Москве и в некоторых региональных городах России открылось минимум пять турецких фэшн-брендов. В переговорном процессе на конец года находится более 10 крупных игроков, которые в итоге могут выйти на рынок в ближайшие 1–2 года, так, например, турецкий ювелирный бренд Lizay планирует открыть первые магазины в России в 2023 году», - заключила она.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН заявил, что торговые центры пережили в уходящем году сильнейший удар, многие из них находятся на грани банкротства».
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