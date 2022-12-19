«Универмаги, бутики, Турция»: Кто заменил ушедшие бренды в торговых центрах

На фоне ухода зарубежных брендов в московских ТЦ стали активно расширяться универмаги и мультибрендовые магазины, интерес к российскому рынку проявили ретейлеры из Турции, рассказала в эфире НСН региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia) Евгения Хакбердиева. даторами, используется «дробление на более оптимальные площади», что повышает привлекательность для потенциальных арендаторов и снижает затраты.

«В 2022 году наблюдалось активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов. Так, например, «Телеграф» имеет в Москве уже три точки, две из которых открылись в столице в 2022 г. – ТРЦ «Афимолл» и ТРЦ «Зеленопарк». Похожие форматы сейчас находятся на стадии подписания», - отметила Хакбердиева.

Собеседница НСН рассказала, что локальные бренды приспособились открывать небольшие бутики в торговых центрах. Наиболее активными, например, были магазины «Слепая курица shoes» и Tezenis.