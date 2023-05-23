СМИ: Uniqlo может продать свой бизнес в России

Компания Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Он уточнил, что японская компания решила полностью покинуть российский рынок, однако ритейлер еще не подавал заявку в правкомиссиию на проведение сделки.