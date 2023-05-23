СМИ: Uniqlo может продать свой бизнес в России

Компания Uniqlo может выставить свой бизнес на продажу. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Он уточнил, что японская компания решила полностью покинуть российский рынок, однако ритейлер еще не подавал заявку в правкомиссиию на проведение сделки.

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По словам чиновника, японский ритейлер может предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, аналогично «Макдональдсу», пишут «Известия».

Компания Fast Retailing, управляющая сетью Uniqlo, 10 марта 2022 года объявила о закрытии в РФ своих магазинов одежды на фоне военной операции на Украине и введенных антироссийских санкций.

Многие владельцы торговых центров не справились с уходом иностранных ретейлеров с российского рынка, однако в перспективе освободившиеся ниши могут заполниться активно развивающимися российскими брендами, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЯпонияОдеждаБизнес

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