«Худший год»: Союз торговых центров надеется на перемены в индустрии
Текущий год стал рекордно низким за всю историю ТЦ, потому что не все владельцы справились с экономическими потрясениями, заявил НСН Булат Шакиров.
Многие владельцы торговых центров не справились с уходом иностранных ретейлеров с российского рынка, однако в перспективе освободившиеся ниши могут заполниться активно развивающимися российскими брендами, рассказал НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
В первом квартале текущего года в России не было открыто ни одного качественного торгового центра. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили в IBC Real Estate. Аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) подтвердили эту тенденцию в Москве.
«Это рекордно низкий год за всю историю торговых центров. Сейчас происходит перераспределение структуры собственников в большей степени на российские компании. Не все владельцы смогли справиться с такими потрясениями. […] Крупнейшие российские банки начали обращать взыскания на эти торговые центры. В частности, Сбербанк большое количество торговых центров фактически обратил в свое управление, и даже создал отдельную компанию, которая сейчас управляет этими объектами. Потрясения на рынке происходят. То, что такой низкий год – неудивительно, но надеемся, что в будущем году все это нивелируется, и мы увидим новые тенденции», - сказал Шакиров.
Собеседник отметил, что для многих владельцев уход таких больших якорей как IKEA и Decathlon был шоком, потому что иностранные ретейлеры в профессиональных торговых центрах занимали более 60%, и одномоментно освободившиеся площади заполнить невозможно.
Тем не менее, уход зарубежных компаний дал толчок развитию отечественным брендам, добавил он.
«С одной стороны, начали развиваться такие монстры индустрии как Melon Fashion Group со своими брендами ZARINA, LOVE REPUBLIC, Befree. Gloria Jeans открывает свои флагманские магазины на тех местах, где еще вчера был H&M, Uniqlo и так далее», - подытожил Шакиров.
Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН назвал три главные проблемы торговых центров в 2023 году, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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