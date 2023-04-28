«Худший год»: Союз торговых центров надеется на перемены в индустрии

Многие владельцы торговых центров не справились с уходом иностранных ретейлеров с российского рынка, однако в перспективе освободившиеся ниши могут заполниться активно развивающимися российскими брендами, рассказал НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

В первом квартале текущего года в России не было открыто ни одного качественного торгового центра. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили в IBC Real Estate. Аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) подтвердили эту тенденцию в Москве.