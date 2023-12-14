SuperJob: Российские компании не смогут отказаться от удаленки

Голованова выразила уверенность в том, что российские компании не смогут полностью отказаться от дистанционного формата работы.

«Российские компании не смогут полностью отказаться от удаленки, особенно в IT-сегменте. Ковид научил нас выстраивать бизнес-процессы, многие компании попробовали для себя этот формат. Те компании, которые смогли решить, что это для них выгодно, продолжают практиковать этот формат. Те, кто разочаровался в этом формате выводят сотрудников в офис как минимум в гибридном формате. Я думаю, что удаленка действительно станет способом мотивировать лучших сотрудников. Компании и сейчас идут уже в обратную сторону, так сказать, то есть не нанимают на удаленку, а своих лучших сотрудников премируют и мотивируют работой из дома в какие-то дни, разрешают несколько раз в неделю, например, работать дистанционно», - заключила эксперт.

Ранее Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%).

