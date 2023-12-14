SuperJob: Российские компании не смогут отказаться от удаленки
В SuperJob рассказали НСН, что сейчас удаленная работа используется компаниями для премирования и мотивации сотрудников.
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН заявила, что российские компании предлагают удаленку или гибридный график избранным сотрудникам.
Ранее стало известно, что в России в четыре раза сократилось число компаний с удаленкой.
«Удаленки действительно все меньше. В августе такой режим практиковали 43% компаний, сейчас – 37%. При подсчете имеют в виду компании, в которых хоть один сотрудник работает удаленно. В большинстве таких компаний дистанционных сотрудников осталось менее 10% от штатной численности. Удаленку или гибридный график сегодня предлагают лишь избранным, чаще всего программистам, менеджерам по продажам и бухгалтерам. Доля удаленки в IT-сфере сегодня по стране составляет около 32%, эта цифра тоже сократилась. Мы не отмечаем какую-то разницу в зарплатах у специалистов, работающих в офисе и на удаленке», - сказала собеседница НСН.
Голованова выразила уверенность в том, что российские компании не смогут полностью отказаться от дистанционного формата работы.
«Российские компании не смогут полностью отказаться от удаленки, особенно в IT-сегменте. Ковид научил нас выстраивать бизнес-процессы, многие компании попробовали для себя этот формат. Те компании, которые смогли решить, что это для них выгодно, продолжают практиковать этот формат. Те, кто разочаровался в этом формате выводят сотрудников в офис как минимум в гибридном формате. Я думаю, что удаленка действительно станет способом мотивировать лучших сотрудников. Компании и сейчас идут уже в обратную сторону, так сказать, то есть не нанимают на удаленку, а своих лучших сотрудников премируют и мотивируют работой из дома в какие-то дни, разрешают несколько раз в неделю, например, работать дистанционно», - заключила эксперт.
Ранее Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%).
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