Россия проведет самое масштабное гуманитарное разминирование в истории
Очистка Новороссии, Курска, Белгорода и других пострадавших от действий украинской армии приграничных регионов станет крупнейшим разминированием в истории человечества. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа Защиты — ЮТТА» Владимир Ткач.
По его словам, прежде чем развивать новые земли, следует решить вопросы безопасности и разминирования, для чего требуется «техники в разы больше» и сапёров.
«То, что накидали украинцы в зоне СВО, — это вся номенклатура НАТО и куча опасных самоделок с минимальным содержанием металла... Минобороны, Росгвардия и МЧС в одиночку не справятся с этим объёмом», - указал Ткач.
В Минпромторге РФ, в свою очередь, отметили, что приоритетом является разминирование инфраструктуры промпредприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Киева из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru