Россия проведет самое масштабное гуманитарное разминирование в истории

По его словам, прежде чем развивать новые земли, следует решить вопросы безопасности и разминирования, для чего требуется «техники в разы больше» и сапёров.

«То, что накидали украинцы в зоне СВО, — это вся номенклатура НАТО и куча опасных самоделок с минимальным содержанием металла... Минобороны, Росгвардия и МЧС в одиночку не справятся с этим объёмом», - указал Ткач.

В Минпромторге РФ, в свою очередь, отметили, что приоритетом является разминирование инфраструктуры промпредприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выходе Киева из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщает RT.

