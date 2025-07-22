СМИ: В Михайловском театре в Санкт-Петербурге проходят обыски
Обыски проходят в Михайловском театре в Санкт-Перебурге. Как сообщает «Фонтанка», следственные действия связаны с делом о растрате при реконструкции старой сцены МХАТ.
По даннвм издания, в театр приехали сотрудники центрального аппарата СК РФ и экономической безопасности МВД России.
Отмечается, что кроме изъятия документации следователи опрашивают администрацию, чтобы узнать, когда и какие инструкции директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман давал в Санкт-Петербурге.
Ранее в СМИ появилась информация, что следователи пытаются выяснить, куда пропали миллионы рублей при реконструкции старой сцены, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru