СМИ: В Михайловском театре в Санкт-Петербурге проходят обыски

По даннвм издания, в театр приехали сотрудники центрального аппарата СК РФ и экономической безопасности МВД России.

Отмечается, что кроме изъятия документации следователи опрашивают администрацию, чтобы узнать, когда и какие инструкции директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман давал в Санкт-Петербурге.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи пытаются выяснить, куда пропали миллионы рублей при реконструкции старой сцены, сообщает RT.

