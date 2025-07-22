СМИ: В Михайловском театре в Санкт-Петербурге проходят обыски

Обыски проходят в Михайловском театре в Санкт-Перебурге. Как сообщает «Фонтанка», следственные действия связаны с делом о растрате при реконструкции старой сцены МХАТ.

Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет

По даннвм издания, в театр приехали сотрудники центрального аппарата СК РФ и экономической безопасности МВД России.

Отмечается, что кроме изъятия документации следователи опрашивают администрацию, чтобы узнать, когда и какие инструкции директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман давал в Санкт-Петербурге.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи пытаются выяснить, куда пропали миллионы рублей при реконструкции старой сцены, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Уголовное ДелоТеатрыОбыскиСанкт-Петербург

Горячие новости

Все новости

партнеры