Обыски в редакции Telegram-канала Baza завершились
Обыски в редакции Telegram-канала Baza завершились. Об этом сообщает редакция канала.
Отмечается, что силовики вынесли коробки с документацией, нескольких сотрудников СМИ увезли на допрос.
Адвокат Алексей Михальчик отметил, что также допрашивают и главного редактора Baza Глеба Трифонова, однако информацией о местонахождении журналиста он не располагает.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту незаконной передачи информации ограниченного доступа Telegram-каналу было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru