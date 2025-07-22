Обыски в редакции Telegram-канала Baza завершились

Отмечается, что силовики вынесли коробки с документацией, нескольких сотрудников СМИ увезли на допрос.

Адвокат Алексей Михальчик отметил, что также допрашивают и главного редактора Baza Глеба Трифонова, однако информацией о местонахождении журналиста он не располагает.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту незаконной передачи информации ограниченного доступа Telegram-каналу было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, сообщает RT.

