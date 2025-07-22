Депутаты и россияне не поддержат предложения законодателей прекратить подкармливать бродячих собак, да и следить за исполнением закона попросту некому, рассказал НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Госдуме предложили запретить кормить бездомных животных возле многоквартирных домов, а граждан, препятствующих отлову — штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Наказание для должностных лиц может достичь 15 тысяч, а для юридических — 50 тысяч. Депутаты собирают предложения, а после направят их в нижнюю палату парламента, сообщили РБК. Бурматов усомнился, что эта инициатива получит поддержку.