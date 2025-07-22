В Госдуме рассказали, почему россиянам не запретят подкармливать бродячих животных
Закон не поддержат ни депутаты, ни жители страны, кроме того, это некому контролировать, заявил НСН Владимир Бурматов.
Депутаты и россияне не поддержат предложения законодателей прекратить подкармливать бродячих собак, да и следить за исполнением закона попросту некому, рассказал НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Госдуме предложили запретить кормить бездомных животных возле многоквартирных домов, а граждан, препятствующих отлову — штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Наказание для должностных лиц может достичь 15 тысяч, а для юридических — 50 тысяч. Депутаты собирают предложения, а после направят их в нижнюю палату парламента, сообщили РБК. Бурматов усомнился, что эта инициатива получит поддержку.
«То, что кто-то из депутатов заговорил о подобном, еще не значит, что эту идею доведут до рассмотрения или одобрят. Во-первых, закон вступает в силу только после подписи президента и голосования в двух палатах парламента, до этого может и не дойти. Во-вторых, ряд регионов пытались похожую инициативу реализовать. Они позднее все отменили, потому что это нереализуемо — нельзя запретить человеку кормить кота в подъезде своего дома. Придомовая территория принадлежит жильцам, это частная собственность. Кто будет следить за исполнением этого закона? Полиция, администрация города? Некому этим заниматься. Такая инициатива также может вызвать сопротивление местных жителей: если они захотят, то будут кормить, а если нет — то не будут. В Санкт-Петербурге на каждом углу стоят блюдца с молоком, еда для котов. Всем петербуржцам запретить это делать? Там памятник стоит этим животным, они в Эрмитаже живут, это второй по величине город в России. К тому же, если кому-то не хочется подкармливать зверей, то этот вопрос можно решить через собрание собственников. Если оно запретит, то тогда управляющая компания будет обязана убирать все миски и следить за этим. Здесь не нужен дополнительный закон», — заключил он.
Ранее Бурматов рассказал НСН, каких животных нужно будет ставить на учет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Впарят» и плохое: Риелторы не несут ответственности за сделку по квартире
- Священник РПЦ усомнился в эффективности запрета «несуществующего» движения сатанизма
- В администрации президента исключили блокировку иностранных мессенджеров в РФ
- Mira Albor выступит в проекте «Джаз на воде»
- Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко
- Обыски в редакции Telegram-канала Baza завершились
- В Госдуме рассказали, почему россиянам не запретят подкармливать бродячих животных
- Фильм Сокурова «Дневник режиссера» покажут на Венецианском кинофестивале вне конкурса
- Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации в интернете
- «Вместо математики?»: Заслуженный учитель удивился новому «духовно-нравственному» предмету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru