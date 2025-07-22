Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации в интернете

За документ проголосовали 306 депутатов, 67 высказались против. Ещё 22 парламентария воздержались.

Размер штрафа составит от трёх до пяти тысяч рублей.

Кроме того, законом устанавливаются штрафы за рекламу VPN-сервисов: от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 тысяч до 150 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что граждан не планируют наказывать за доступ к запрещённым ресурсам с использованием VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

