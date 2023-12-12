«Работодателей не спрашивают!»: В SuperJob удивились законопроекту про оплату переработок

Ранее стало известно, что россиянам могут увеличить оплату сверхурочной работы после жалобы сторожа, который подсчитал, что за подработку ночью он получал намного меньше, чем если бы работал ночью постоянно. Соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

«От работодателей здесь ничего не зависит, их никто не спрашивает. Есть Трудовой кодекс, который все хорошо регламентирует, в том числе вопросы переработок и так далее. Если в Трудовой кодекс будут внесены изменения, то работодатели будут им следовать. Сфера тут не важна, Трудовой кодекс един для всех. Если кто-то что-то недополучил, то это нарушение права работника. Если это какая-то дырка в законе, которая позволяет не оплачивать сверхурочные, называя их по-другому, то законодатели устранят дырку в законе и все станет правильно. Обычно никаких вопросов не возникает, если все оформлять правильно. Систематических проблем точно нет, это какая-то разовая история, на которую законодатели обратили историю. Они молодцы», - сказал собеседник НСН.

Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова «Радиоточке НСН».

