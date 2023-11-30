Треть россиян поддержали компенсацию работодателем расходов на транспорт

Ещё 34% респондентов указали, что компенсация транспортных расходов будет уместна, например, во время командировок и служебных поездок, а ещё 30% - хорошей мотивацией.

Руководители также видят плюсы в корпоративном транспорте. Почти половина (47%) считает, что он оказывает позитивное влияние на имидж фирмы, 42% указали на экономию средств, 19% — на возможность контролировать передвижения сотрудников.

Одним из самых популярных по результатам опроса стал корпоративный каршеринг. Его сотрудники с удовольствием использовали бы в командировках (34%), для поездок между работой и домом (33%), для служебных поездок (32%).

Ранее управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что компании стали чаще предлагать вакансии с различными бонусами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

