Треть россиян поддержали компенсацию работодателем расходов на транспорт
Работодатель должен компенсировать сотрудникам затраты на транспорт. Такого мнения придерживаются 30% россиян, которые приняли участие в опросе «Ситидрайв» и «Работа.ру», сообщает Газета.Ru.
Ещё 34% респондентов указали, что компенсация транспортных расходов будет уместна, например, во время командировок и служебных поездок, а ещё 30% - хорошей мотивацией.
Руководители также видят плюсы в корпоративном транспорте. Почти половина (47%) считает, что он оказывает позитивное влияние на имидж фирмы, 42% указали на экономию средств, 19% — на возможность контролировать передвижения сотрудников.
Одним из самых популярных по результатам опроса стал корпоративный каршеринг. Его сотрудники с удовольствием использовали бы в командировках (34%), для поездок между работой и домом (33%), для служебных поездок (32%).
Ранее управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель заявил, что компании стали чаще предлагать вакансии с различными бонусами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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