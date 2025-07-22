Фильм Сокурова «Дневник режиссера» покажут на Венецианском кинофестивале вне конкурса
Фильм Александра Сокурова «Дневник режиссера» покажут на 82-м Венецинаском кинофестивале вне конкурса. Картина представлена в номинации «Нон-фикшн», сообщили организаторы.
В прошлые годы работы режиссера неоднократно попадали в основную программу кинофестиваля. В 2011 году Сокуров получил в Венеции «Золотого льва» за картину «Фауст», снятую по мотивам первой части одноименной трагедии Иоганна Вольфганга фон Гете.
В 2025 году фильмом открытия фестиваля в Венеции станет картина итальянского режиссера Паоло Соррентино «Милость». Помимо прочего в основную программу вошел фильм Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». Джуд Лоу исполнил в проекте роль Владимира Путина.
Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября, напоминает «Радиоточка НСН».
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