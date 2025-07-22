Песков отказался говорить о потенциальных сроках достижения мира на Украине
22 июля 202513:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать потенциальные сроки выхода на договоренности об урегулировании на Украине.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что достижение мира «зависит от множества факторов».
«Сейчас любые прогнозы будут ошибочными», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил задействовать против России «очень жёсткие пошлины», сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru