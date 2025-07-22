Песков отказался говорить о потенциальных сроках достижения мира на Украине

В Кремле подтвердили намерение провести третий раунд российско-украинских переговоров на этой неделе На Госуслугах стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от осеннего призыва Назначен временно исполняющий обязанности председателя Верховного суда России Окружной суд Гааги снял арест с активов компании «Газпром» в Нидерландах «АвтоВАЗ» не исключает перехода на четырехдневную рабочую неделю Президент США принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО