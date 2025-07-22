Песков отказался говорить о потенциальных сроках достижения мира на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался обсуждать потенциальные сроки выхода на договоренности об урегулировании на Украине.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что достижение мира «зависит от множества факторов».

«Сейчас любые прогнозы будут ошибочными», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил задействовать против России «очень жёсткие пошлины», сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияДмитрий Песков

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