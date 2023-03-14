Суд ФРГ поддержал передачу активов «Роснефти» под внешнее управление

Федеральный суд Германии назвал меру «уместной и необходимой» для предотвращения рисков, связанных с возможным нарушением поставок российской нефти.

В федеральном суде отметили, что бывший нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Германии должен стать независимым от российских энергоносителей.

Власти США 9 марта получили судебный ордер на арест принадлежащего «Роснефти» самолета Boeing 737-7JU. Американский Минюст утверждает, что после ужесточения санкционного режима лайнер не менее семи раз покидал Россию и возвращался обратно, передает НСН.

