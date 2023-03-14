Суд ФРГ поддержал передачу активов «Роснефти» под внешнее управление
Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против передачи активов компании под внешнее управление, сообщают СМИ.
Федеральный суд Германии назвал меру «уместной и необходимой» для предотвращения рисков, связанных с возможным нарушением поставок российской нефти.
В федеральном суде отметили, что бывший нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Германии должен стать независимым от российских энергоносителей.
Власти США 9 марта получили судебный ордер на арест принадлежащего «Роснефти» самолета Boeing 737-7JU. Американский Минюст утверждает, что после ужесточения санкционного режима лайнер не менее семи раз покидал Россию и возвращался обратно, передает НСН.
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